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'da acı kaza! Minibüs yola fırlayan köpek yüzünden yoldan çıktı

Manisa'da acı kaza! Minibüs yola fırlayan köpek yüzünden yoldan çıktı

05.01.2020, 12:04 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020,12:15

'nın Alaşehir ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı minibüs, şarampole yuvarlandı. , 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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