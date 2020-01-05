Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
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05.01.2020, 12:04 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020,12:15
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN
Manisa'da acı kaza! Minibüs yola fırlayan köpek yüzünden yoldan çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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