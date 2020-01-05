Tarihi Kurşunlu Han kursiyerlerini bekliyor

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 522 yıllık geçmişe sahip Kurşunlu Han'ı ziyaret ederek tarihi yapıda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'ten bilgi aldı. Yapımı devam eden Yiğitbaş Camii inşaatında da incelemelerde bulunan Vali Deniz'e İzmir Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da eşlik etti.

HALKIN HİZMETİNDE

1497 yılında 2. Beyazıt döneminde yapılan tarihi binada kılıç yapımından, telkariye kadar unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmaya yönelik 30 kursun açıldığı bilgisini veren Başkan Çelik, "Amacımız tarihi bir yapıyı yine tarihi değerleri yaşatacak şekilde halkın hizmetine sunmak" dedi. Kurslarda yapılan el sanatlarının nisan ayından itibaren ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını ifade eden Başkan Çelik, ücretsiz kurslara tüm Manisalıları davet etti.

CÜNEYT HASÇELİK