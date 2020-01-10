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Eşine yardımla başlamıştı, şimdi 'nın aranan ustası oldu

Eşine yardımla başlamıştı, şimdi Manisa'nın aranan ustası oldu

10.01.2020, 09:55

'da, Hatice Şeşen (47), eşine yardım etmek için başladığı elektronik eşya tamirinde, merakı, becerisi ve azmiyle erkeklere taş çıkarıp, kentte aranan usta oldu.

Gördes'te evinin bahçesinde halı dokuyan 2 çocuk annesi Hatice Şeşen, elektronik eşya tamircisi eşi Rıfat Şeşen'e (51) destek için yardım etmeye başladı.

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