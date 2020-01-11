Pazara gelenler gözlerine inanamadı! Manisa'da dev lahana görenleri hayrete düşürdü

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki semt pazarında satılan yaklaşık 14 kilogramlık dev lahanalar görenlerin ilgi odağı oldu. Alaşehir semt pazarına getirilen yaklaşık 14 kilogramlık lahanayı görenler hayrete düştü

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki semt pazarına getirilen dev lahanalar görenleri hayrete düşürdü. Uşak'ın Eşme ilçesinde çiftçilik yapan Latif Ağır tarafından yetiştirilen lahanaların ağırlıkları 5 kilogramdan 15 kilograma kadar çıkıyor. Ağır tarafından Alaşehir semt pazarına getirilen yaklaşık 14 kilogramlık lahana ise vatandaşların dikkatini çekti.