Akhisar’da çocuklara kar sürprızı!

KAR hasreti çeken Manisa Akhisarlılar, belediyenin kent merkezinde düzenlediği kar etkinliği ile doyasıya eğlendi. Kar yağışının etkili olduğu Dağdere Mahallesi'nin yüksek kesimlerinden toplanan 4 kamyon kar, kent merkezine taşındı. Kartopu oynayıp kardan adam yapma imkanına kavuşan çocuklara, zaman zaman aileleri de katıldı.



■ KENAN MOLLA