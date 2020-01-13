KAR hasreti çeken Manisa Akhisarlılar, belediyenin kent merkezinde düzenlediği kar etkinliği ile doyasıya eğlendi. Kar yağışının etkili olduğu Dağdere Mahallesi'nin yüksek kesimlerinden toplanan 4 kamyon kar, kent merkezine taşındı. Kartopu oynayıp kardan adam yapma imkanına kavuşan çocuklara, zaman zaman aileleri de katıldı.
■ KENAN MOLLA
■ KENAN MOLLA
Akhisar’da çocuklara kar sürprızı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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