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Akhisar’da çocuklara kar sürprızı!

Akhisar’da çocuklara kar sürprızı!
Giriş Tarihi: 13.1.2020
KAR hasreti çeken Manisa Akhisarlılar, belediyenin kent merkezinde düzenlediği kar etkinliği ile doyasıya eğlendi. Kar yağışının etkili olduğu Dağdere Mahallesi'nin yüksek kesimlerinden toplanan 4 kamyon kar, kent merkezine taşındı. Kartopu oynayıp kardan adam yapma imkanına kavuşan çocuklara, zaman zaman aileleri de katıldı.

■ KENAN MOLLA
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