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'da çocuklar taşıma karla eğlendiler

Manisa'da çocuklar taşıma karla eğlendiler

14.01.2020, 17:42

'nın Alaşehir ilçesinde, yayladan kent meydanına getirilen iki kamyon kar ile çocuklar ve vatandaşlar eğlendi. oynayan çocuklar kardan adam yapıp, poz verdi.

Alaşehir Belediyesi tarafından Horzum Embelli Mahallesi Ceycey Yaylası'ndan 2 kamyon dolusu kar getirilerek, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na döküldü. Meydanda karın gelmesini bekleyen çoğunluğu çocuk çok sayıda vatandaş, kamyonların gelmesiyle büyük sevinç yaşadı. Kar topu oynayan ve kardan adam yapan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

DHA

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