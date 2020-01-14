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Haberler > Manisa > Manisalı çiftçi hayalini gerçekleştirdi! Şimdi talebe yetişemiyor

Manisalı çiftçi hayalini gerçekleştirdi! Şimdi talebe yetişemiyor

Manisalı çiftçi hayalini gerçekleştirdi! Şimdi talebe yetişemiyor

14.01.2020, 18:50

'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi bir çiftçi, vatandaşların doğal olması nedeniyle "gezen " taleplerini karşılamak amacıyla çiftlik kurdu. Bağ arasında doğal beslenen tavuklara ve yumurtalarına taleplerin çok olduğunu belirten çiftçi Ahmet Tosun, taleplere yetişmek için güçlük çekiyor.

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