Manisalı çiftçi hayalini gerçekleştirdi! Şimdi talebe yetişemiyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi bir çiftçi, vatandaşların doğal olması nedeniyle "gezen tavuk" taleplerini karşılamak amacıyla çiftlik kurdu. Bağ arasında doğal beslenen tavuklara ve yumurtalarına taleplerin çok olduğunu belirten çiftçi Ahmet Tosun, taleplere yetişmek için güçlük çekiyor.