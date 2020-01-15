  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Manisa > Manisa'da gizlice girdiği evde kadını öldüren zanlı tutuklandı

'da gizlice girdiği evde kadını öldüren zanlı tutuklandı

Manisa'da gizlice girdiği evde kadını öldüren zanlı tutuklandı

15.01.2020, 16:52

'nın Akhisar ilçesinde 'nin gece evine giren bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan tutuklandı.

Dün gece aralarında gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Deniz Gezginci'yi (36) Hürriyet Mahallesi'ndeki evine balkondan tırmanarak girdiği ve yatağında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Zeki Cengiz'in (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zeki Cengiz'in emniyetteki ifadesinde Deniz Gezginci'nin kendisinden ayrılmak istediğini söylediğini, bunun üzerine kendisini kaybettiğini ve cinayeti işlediğini itiraf ettiği öne sürüldü.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Deniz Gezginci'nin cenazesi, Gölmarmara ilçesindeki İhsaniye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan öldürülen Gezginci'nin 9 ve 16 yaşlarındaki iki kızının olay sırasında evde olduğu, gürültüler üzerine korkarak odalarına saklandığı öğrenildi.

AA

Uyuyan sevgiliyi gece yarısı katletti

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da gizlice girdiği evde kadını öldüren zanlı tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN