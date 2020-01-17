Manisa’da TOKİ’ye 2 bin 456 başvuru

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin başlattığı “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında Akgedik’te inşa edilecek 350 konuta 2 bin 456 başvuru yapıldı.

Yunusemre Belediyesi'nin dev konut hamlesi 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nde çalışmalar hızla ilerlerken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında bölgede 350 konut daha yapılacak. Projede 245 adet 2+1, 105 de 3+1 konut yer alacak. 16 Aralık 2019 tarihinde başlayan başvurular sona erdi. T.C Ziraat Bankası şubelerine 2 bin 456 kişi ev sahibi olabilmek umuduyla başvuru yaptı. En fazla başvurunun yapıldığı projede şehit aileleri, harp ve vazife malülleri, dul ve yetimler, engelli ve emekliler için de kontenjan ayrılacak. Başvuruların ardından TOKİ tarafından projenin ihalesi yapılacak, ardından belirlenen tarihte de hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişi gerçekleştirilecek. 3. etapta yer alacak bin konut ile birlikte bölgede yaklaşık bin 500 konutun daha yükseleceğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Akgedik'te bir şehir inşa ettiklerini dile getirdi.



Projelerin önümüzdeki günlerde TOKİ tarafından ihaleye çıkarılacağını kaydeden Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediyesi olarak TOKİ ortaklığıyla Akgedik'te hayata geçirdiğimiz toplu konut projemiz hızla büyüyor. Projemizin bin 100 konuttan oluşan ilk etabını hak sahiplerimize teslim ettik. Bin 500 konuttan oluşan 2. etabı da önümüzde aylarda teslim edeceğiz. Yine geçtiğimiz aylarda kuraları çekilen bin konut ile birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında bölgeye 350 konut daha yapılıyor. Bu projelerin ihalesi de kısa sürede TOKİ tarafından yapılacak. 350 konut için 2 bin 456 vatandaşımız başvurdu. Kendilerini kutluyorum. Amacımız maddi imkansızlıklar dolayısıyla ev sahibi olamayan vatandaşlarımızın yuva sahibi olmasına vesile olmak" diye konuştu.

İHA