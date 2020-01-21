Evlat dehşeti

Manisa’da, aşırı alkollü olduğu iddia edilen 18 yaşındaki bir genç, 53 yaşındaki annesini sokak ortasında defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Manisa'nın Kula ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, annesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, dün akşam 20.00 sularında Kula'ya bağlı Seyitali Mahallesi'nde bulunan eski sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 18 yaşındaki Kaan A., annesi 53 yaşındaki Ummuhan A.'nın evinin önüne geldi. Annesini cep telefonuyla arayan 18 yaşındaki genç, dışarı çıkmasını istedi. Daha sonra evden çıkarak oğlu ile konuşmak isteyen anne Ummuhan A., aşırı alkollü olduğu iddia edilen oğlunun bıçaklı saldırısına uğradı. Evden çıkar çıkmaz annesine defalarca bıçakla saldıran Kaan A., onu ağır şekilde yaraladı.

ELİNDEKİ BIÇAKLA TESLİM OLDU

15 bıçak darbesi ile ağır yaralanan Ummuhan A., oğlunun olay yerinden uzaklaşması ile Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Ummuhan A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Talihsiz kadın Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olduğu için de oradan Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve ameliyata alındı. Annesini ölümüne bıçaklayıp olay yerinden kaçan Kaan A. ise, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, bıçakla birlikte teslim oldu. Kaan A.'nın annesini neden bıçakladığı henüz belli değil.

BATUHAN ULU