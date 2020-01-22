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3 parmağıyla hayata tutunmak istiyor

3 parmağıyla hayata tutunmak istiyor
Giriş Tarihi: 22.1.2020

Manisa'da doğuştan belden aşağısı olmayan ve kollarında 3 parmağı bulunan ağır engelli 23 yaşındaki Tuba Köroğlu, iş bulamadığını söyleyerek destek çağrısında bulundu.

'BANA ŞANS VERİN'
Bilgisayar konusunda iyi olduğunu ve kendisini geliştirdiğini kaydeden Köroğlu, "Çalışarak kendi paramı kazanmak istiyorum. Azimliyim, iki parmağımla hayata tutunmak istiyorum. Hiçbir işe yaramadığını hissetmek çok kötü. Bana kendimi ispatlayabilmem için bir fırsat verin, hayatıma yön verebilmeyi çok istiyorum. Kendi başıma bir şeyleri başarmak, kendime olan özgüvenimi kazanmak istiyorum. Yaşama sevincimi kaybediyorum. Bana destek olun" dedi.

NERMİN UÇTU

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