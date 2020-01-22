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Kadınlar kendi başarı hikayelerini yazıyor

Kadınlar kendi başarı hikayelerini yazıyor
Giriş Tarihi: 22.1.2020

Aydın'da kadın girişimciler Sevil Maral ile Zühra Pamuk, aldıkları devlet desteği ile yıllarca hayalini kurdukları hayvancılık sektöründe üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyor. KUYUCAK'TA yaşayan bir çocuk annesi 35 yaşındaki Sevil Maral, üç yıl önce eşinden ayrıldı. İş arayan ancak bulamayan genç kadın, kendi ayakları üzerinde durabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç çiftçi Projesi'ne başvurdu. 30 bin liralık destekle 30 koyun alan Maral, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile yeni bir hayata yelken açtı. Maral, "Bu hem benim hem de kızımın geleceği için çok önemliydi. Kimseye muhtaç değilim" diye konuştu.

ENGELLERİ AŞTI
ÇINE'NIN Kasar Mahallesi'nde yaşayan engelli girişimci Zühra Pamuk da, İŞKUR'un engellilere kendi işini kurmak üzere verdiği hibe desteğinden faydalandı. Pamuk, aldığı 44 bin liralık hibeyle 3 büyükbaş hayvan sahibi oldu. Hayvancılık işletmesi kuran Pamuk, hem aile ekonomisine hem de üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

KAZIM YÖRÜKCE

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