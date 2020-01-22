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'da akılalmaz olay! 3 yıl önce bir ay çalışıp ayrıldığı iş yerinden...

Manisa'da akılalmaz olay! 3 yıl önce bir ay çalışıp ayrıldığı iş yerinden...

22.01.2020, 21:12

'nın Şehzadeler ilçesinde, yaklaşık 3 yıl önce bir ay çalışıp ayrıldığı iş yerinden, 150 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası bulunan kasayı çalan zanlı, tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yarhasanlar Mahallesi'ndeki iş yerinin kapısının kırılıp çelik kasanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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