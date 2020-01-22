Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, yaklaşık 3 yıl önce bir ay çalışıp ayrıldığı iş yerinden, 150 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası bulunan kasayı çalan zanlı, tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yarhasanlar Mahallesi'ndeki iş yerinin kapısının kırılıp çelik kasanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Manisa'da akılalmaz olay! 3 yıl önce bir ay çalışıp ayrıldığı iş yerinden... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.