Manisa'da akılalmaz olay! 3 yıl önce bir ay çalışıp ayrıldığı iş yerinden...

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, yaklaşık 3 yıl önce bir ay çalışıp ayrıldığı iş yerinden, 150 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası bulunan kasayı çalan zanlı, tutuklandı.