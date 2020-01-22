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'da korku dolu anlar! 6 katlı binanın çatısında girişimi

Manisa'da korku dolu anlar! 6 katlı binanın çatısında intihar girişimi

22.01.2020, 18:39

'nın Yunusemre ilçesindeki 6 katlı bir binanın çatısına çıkan Yusuf U. (51), intihara kalkıştı. Yusuf U., ekiplerin yarım saatlik çabasıyla ikna edilerek çatıdan indirildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Hafsa Sultan Mahallesi 4754 Sokak üzerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve alkollü olduğu belirtilen Yusuf U., iddiaya göre, ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası 6 katlı binanın çatısına çıkarak girişiminde bulundu.

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