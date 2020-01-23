600 yıllık ‘Manisa Bezi’ne can verdiler

600 yıllık geçmişe sahip ve 100 yıl öncesine kadar kentin geçim kaynağı olan tarihi Manisa Bezi, kadınlar tarafından yeniden dokunuyor. Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi öncülüğünde kurulan Manisa Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi'nce açılan kurslar Manisa Bezi'ne yeniden hayat veriyor. Kurslar sayesinde 450 kadın yöresel Manisa Bezi'ni dokumayı öğrendi.

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MANISA Çalışma ve İş Kurumu ile Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi destekleriyle Dilşikar mahallesindeki kokuma atölyesinde 17'inci kurs açıldı. ŞEHZADELER Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu, kursun bin 120 saat sürdüğünü ve 39 kursiyerin katıldığını aktardı. Kurs eğitmeni Serpil Bingöl, "İŞKUR destekli kursta ip bağlamayı, ütüyü öğrenen kursiyerler, pamuk tezgahına ve dokumaya geçiyorlar" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK