AFAD'dan açıklama: Manisa'daki deprem çok güçlü olarak hesaplanmıştır

Manisa'da 22 Ocak'ta meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "Maksimum Şiddet: VII Çok Güçlü olarak hesaplanmıştır" denildi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, "22.01.2020 tarihinde Akhisar (Manisa) da meydana gelen Mw=5.4 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: VII Çok Güçlü olarak hesaplanmıştır" denildi.





492 ARTÇI MEYDANA GELDİ

AFAD'ın yaptığı bir diğer son dakika açıklamasında da, "22 Ocak'da Akhisar-Manisa'da meydana gelen Mw 5.4 büyüklüğündeki depremden sonra 24.01.2020 10:05'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1.0-4.3 arasında değişen 492 artçı deprem kaydedilmiştir" ifadelerine yer verildi.





DEPREM ÇOK SAYIDA HİSSEDİLMİŞTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedilmişti.

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