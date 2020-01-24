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'da işçi servisi yaptı: 10 yaralı

Manisa'da işçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı

24.01.2020, 19:52

'daki - kavşağı yakınlarında işçileri taşıyan servis aracının karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir - Ankara Karayolu Bağyurdu kavşağı yakınlarında M.A. (40) idaresindeki 45 J 6319 plakalı servis aracına plakası öğrenilemeyen E. G.(46) idaresindeki kamyon arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle servis aracıda, A.N. idaresindeki 35 PPJ 57 plakalı tıra çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada Ş.G. (36), V.Ç. (49), N.K. (48), M.Ş. (52), E.G.(48), S.K.(30), A.T. (64) M.A.(40), A.G (18), B. D yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

IHA

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