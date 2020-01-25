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Manisa'da deprem!

25.01.2020, 21:01 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020,21:15

'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 20.49'da 'nın Akhisar ilçesinde 4.1 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.49'da Manisa'nın Akhisar ilçesinde büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7.90 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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