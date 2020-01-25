Manisa'da depremler devam ediyor! Halk evine girmiyor

Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi'nde çarşamba günü meydana gelen 5.4'lük depremin ardından 5 metruk binanın çöktüğü, bölgedeki pek çok evin hasar gördüğü bölgede büyüklüğü 4.0'ü bulan sarsıntılar devam ediyor. Depremin yaşandığı ilk gece sokağa çıkan vatandaşlar, sarsıntılar nedeniyle evlerine girmeye korktuklarını söylüyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çarşamba günü saat 22.22'de meydana gelen 5.4'lük deprem, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'da da hissedilirken, büyük panik ve korkuya heden oldu. Merkez üssü Akhisar ilçesinin Musalar Mahallesi olan depremde yaralanan 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.