Yıldırım Kırkağaç’ta incelemelerde bulundu

AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen 24. Dönem Meclis Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çarşamba günü meydana gelen 5.4'lük depremin büyük hasar oluşturduğu Kırkağaç ilçesini ziyaret etti. Depremden en çok zarar gören Karakurt Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Yıldırım, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yıldırım, "Akhisar ve Kırkağaç'ta 300'ün üzerinde hasarlı bina var. Bunlarla ilgili gerekli çalışma yapılacak. Elazığ'da ise maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Giden mal geri gelir, ama giden can geri gelmez. Acımız büyük" dedi.



'YERİNDE GÖRDÜK'

BÖLGEDEKİ depremde can kaybının olmadığına dikkat çeken Yıldırım, "Karakurt 100'ün üzerinde hasarlı binası olan önemli bir yerleşim yeri. Akhisar'da ise 200'ün üzerinde hasarlı bina var. En ağır hasarları yerinde gördük. Acil müdahaleler ihtiyaçlar giderilmeye başlandı. Önümüzdeki süreçte her türlü destek yapılacak" diye konuştu



AKHİSAR'DA ARTÇILAR SÜRÜYOR

MANİSA'NIN Akhisar ilçesinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 5.4 şiddetindeki depremin ardından artçılar da devam ediyor. İlçede son olarak dün de 4 ve 3.6 büyüklüğünde artçılar meydana geldi. Depremin yaşandığı ilk gece sokağa çıkan vatandaşlar, sarsıntılar nedeniyle evlerine girmeye korktuklarını söylüyor