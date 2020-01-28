Cani kadının kaçışı Manisa’da sona erdi

Hatay'da kocasıyla plan yapıp sevgilisini öldürten kadın kaçarak saklandığı Manisa'da kıskıvrak yakalandı. Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Adakale Mahallesi'nde meydana geldi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

2014'te Hatay'ın Belen ilçesinde uçuruma atılan Alparslan Tosun'un cinayetini inceleyen yetkililer vücudunun göğüs ve sırt bölümlerinde bıçak darbeleri olduğu tespit etti. Cinayeti aydınlatmak için çalışma başlatan polis ve jandarma, Alparslan Tosun'un ilçede küçük bir market işleten Barış Ç. ile eşi Ülkü Ç. ve yanlarında çalışan Habip S. tarafından öldürüldüğünü öğrendi. Gözaltına alınan 2 kişinin Belen İlçe Emniyet Amirliği'nde yapılan sorgularında suçlarını itiraf ettiği belirtilirken, Barış Ç. ve çalışanları Habip S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sevgilisini kocasına öldürten Ülkü Ç. ise (26) polisin titiz çalışması sonucunda kaçtığı Manisa'da yakalandı.

SERKAN ÖZCAN