Son dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem!

AFAD verilerine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 23.10'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir’de de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmadı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 23.10'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 5,08 kilometre derinliğinde gerçekleşti. MANİSA VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçede 23.10'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 5,08 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti. Son dakika: Marmaris'te korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler... Son dakika: Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler... Manisa'daki deprem kamerada! İşte o görüntüler... AA