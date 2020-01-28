Zorbayı tuzak kurup yakalattı

Sosyal medyada tanıştığı Abdullah K. ile buluşmak için Manisa’dan İstanbul’a giden genç kadın, evine dönmek isteyince darp edilip eve kapatıldı. C.Ş. evlenme vaadiyle Manisa’ya getirttiği Abdullah K’yi yakalattı

Manisalı C.Ş. (32) adlı genç kadın sosyal paylaşım sitesinde tanıştığı ve 4 ay görüştüğü Abdullah K'yi (35) görmek için Manisa'dan İstanbul'a gitti. C.Ş. burada bir süre kaldığı sevgilisinin evinden daha sonra ayrılmak ve Manisa'ya dönmek istedi.



'BİR YERE GİDEMEZSİN'

Bunun üzerine öfkelenen Abdullah K. "Seni bir yere bırakmam ya evleniriz ya da bir daha aileni göremezsin" diyerek genç kadını darp edip odaya kilitledi. Bir süre sonra kurnazca bir plan yapan C.Ş. Abdullah K'ye kendisiyle evlenmek istediğini, bunu ailesine kabul ettireceğini fakat telefonla arayarak bu kararını bildirmesi gerektiğini söyledi. Bunu duyan Abdullah K. genç kadının telefon açmasına izin verdi. İlk konuşmanın ardından gece yarısı ailesini tekrar arayan C.Ş. başına gelenleri anlattı ve darp edildiğini söyleyerek yardım istedi.



BİR KEZ DAHA ARADI

C.Ş. sabah saatlerinde "Ailem bizi bekliyor evlenmemize izin verdiler ancak Manisa'ya gitmemiz gerekiyor" diyerek Abdullah K'yi ikna etti. Yakınlarına tekrar telefon açarak, "Yola çıktık geliyoruz" diye bilgi veren genç kadın 'evleneceğiz' yalanıyla kandırdığı Abdullah K. ile İstanbul'dan otobüse bindi.



POLİSLER KARŞILADI

Manisa'ya gelen Abdullah K. ve C.Ş. Otobüs Terminali'nde sivil polis ekipleri tarafından karşılandı. Otobüsten indirilen Abdullah K. gözaltına alındı. Genç kadın zorla alıkonulduğunu ve defalarca darp edildiğini söyleyerek kendisine korkulu günler yaşatan Abdullah K'den şikayetçi oldu.

SERKAN ÖZCAN