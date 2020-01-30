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60 yol boyunca biriktirdi! Şimdi değeri 500 bin TL'den fazla

60 yol boyunca biriktirdi! Şimdi değeri 500 bin TL'den fazla

30.01.2020, 11:15

Sınıf arkadaşının 15 yaşındayken hediye ettiği pul ile koleksiyonculuğa başlayan 76 yaşındaki adlı vatandaşın eşsiz koleksiyonunun değeri bugün 500 bin TL’nin üzerinde.

Adana'da ortaokulda okurken sınıf arkadaşının hediye ettiği Atatürk baskılı posta pulu ile koleksiyon yapmaya başlayan 60 yılda binlerce puldan oluşan eşsiz bir koleksiyonun sahibi oldu. Osmanlı'nın ilk pullarından, pulun mucidi İngilizlerin en eski pullarına kadar sayısız pulu koleksiyonunda toplayan İrgen, koleksiyonunda dünyanın bütün ülkelerine ait pullara da yer verdi.

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