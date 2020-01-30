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Otomobilin çarptığı çocuk öldü

Otomobilin çarptığı çocuk öldü
Giriş Tarihi: 30.1.2020

Manisa'da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza dün saat 15.00 sıralarında Yunusemre karayolu üzerinde meydana geldi. Muradiye istikametine seyir halinde olan M.C.Ö. (23) yönetimindeki otomobil, karşıya geçmeye çalışan M.S'ye (14) çarptı. Yola savrulan M.S. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, M.S'nin yakınları sinir krizi geçirdi. M.S'nin cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SERKAN ÖZCAN

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