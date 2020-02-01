Manisa Şehir Hastanesi 733 izolatörle güvende

Manisa'da 2018 yılının ekim ayında tamamlanarak hizmete açılan Manisa Şehir Hastanesi'ndeki deprem izolatörleri, hastanenin olası bir depremde daha güvenli bir yer olmasını sağlıyor. Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde, aynı izolatörlerin bulunduğu kentteki şehir hastanesi depremi 3.1 şiddetinde hissetti. Depremin etkisini azaltan izolatörlerden Manisa Şehir Hastanesi'nde 733 adet bulunuyor. Hastaneyi yapan YDA şirketinin Manisa Şehir Hastanesi İşletme Direktörü Ömer Kurtay, "Deprem izolatörleri üretimi için alanında en iyisi olan Robinson firması seçildi ve yapılan tasarım için firmanın uzman mühendislerinden onay alındı. En elverişsiz depremde dahi binaya her yönde maksimum 45 santim yatay hareket imkanı sağlayarak depremin yıkıcı etkisinden binayı koruyor" dedi. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka da, olası bir depremde hastanenin güvenli olduğunu dile getirdi.

CÜNEYT HASÇELİK