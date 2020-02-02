Manisa'da bir terzi, tadilat için getirilen ceketin cebinde unutulan 3 yarım altın ile tedavülden kalkmış paraları, sahibine teslim etti. Niyazi Özatan, Yılmaz'a tatlı ikram etti.
Şehzadeler ilçesinde yaşayan Niyazi Özatan, oğlunun düğünü için aldığı takım elbiseyi daraltması için terzi Muammer Yılmaz'a getirdi.
Manisa'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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