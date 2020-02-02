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'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay

Manisa'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay

02.02.2020, 13:21

'da bir terzi, tadilat için getirilen ceketin cebinde unutulan 3 yarım altın ile tedavülden kalkmış paraları, sahibine teslim etti. Niyazi Özatan, Yılmaz'a tatlı ikram etti.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan Niyazi Özatan, oğlunun düğünü için aldığı takım elbiseyi daraltması için terzi Muammer Yılmaz'a getirdi.

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