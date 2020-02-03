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'da görenleri şaşırtan manzara! Görenler dönüp tekrar baktı

Manisa'da görenleri şaşırtan manzara! Görenler dönüp tekrar baktı

03.02.2020, 15:40 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020,15:48

'nın Turgutlu ilçesindeki bir balıkçıda satılan dev yayın balığını gören, dönüp bir daha baktı. 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, kilogramı 30 liradan satıldı.

Turgutlulu balıkçılar Kemal Hoştekeli ve Uğur Kümüştekin, sınırları Manisa'nın Salihli ve Köprübaşı ilçelerine kadar uzanan Demirköprü Barajı'nda dev yayın balığı yakaladı. Yaklaşık 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda olan yayın balığı, satışa sunuldu.

Yayın balığını görenler dönüp tekrar baktı

Balıkçı önünden geçerken dev balığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar cep telefonları ile yayın balığının fotoğraf ve görüntülerini çekti.

Dev balık, kilogramı 30 liradan satıldı. Balığı yakalayan balıkçılardan Kemal Hoştekeli ve Uğur Kümüştekin, "Ağlarımıza yakalanan dev yayın balığını görünce, şaşırdık. Baraj gölünde, zaman zaman bu büyüklükte balıklar yakalanabiliyor. Ancak gerek boyları, gerekse ağırlıkları nedeniyle bu balıkları yakalamak kolay değil. Uzun uğraşların sonunda balığı yakaladık" dedi.

DHA

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