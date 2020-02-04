Son dakika: Manisa'da art arda depremler

Gelen son dakika haberine göre Manisa Akhisar'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Saat 19:47'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem olmuştu. Vatandaşlar panik yaşadı.

Gelen son dakika haberine göre Manisa Akhisar'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.47'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Saat 18.41'de Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu. KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 2020.02.04 18:48:26 39.1428 27.8637 9.7 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.04 18:41:36 39.0992 27.8135 6.7 -.- 3.9 3.6 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.04 18:34:44 39.0523 27.8182 8.3 -.- 1.8 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 18:21:57 38.9648 27.8798 14.8 -.- 2.2 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 18:07:14 39.0633 27.8333 14.4 -.- 3.2 2.9 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 17:59:27 38.9847 27.8700 12.6 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 17:57:46 39.0277 27.9002 5.4 -.- 2.8 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 17:52:53 39.0078 27.9337 5.3 -.- 1.7 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 17:51:34 38.9787 27.8937 5.2 -.- 1.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 17:51:13 38.2320 38.8325 5.0 -.- 2.5 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.04 17:46:19 39.0305 27.8070 18.3 -.- 1.4 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 17:45:25 39.1632 27.9170 14.0 -.- 1.6 -.- CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.04 17:44:22 39.0190 27.8463 14.7 -.- 1.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 17:42:01 39.0128 27.8687 3.5 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 17:23:41 38.9922 27.8685 11.8 -.- 2.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 16:57:47 38.4057 39.1517 5.0 -.- 2.0 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.04 16:53:18 38.8945 27.8698 0.0 -.- 2.2 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 16:44:35 39.0443 26.0700 7.8 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.02.04 15:57:42 38.9667 27.8798 4.7 -.- 2.2 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 15:53:17 38.9692 27.8810 10.1 -.- 1.3 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 15:26:21 38.4060 39.1755 1.8 -.- 2.4 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.04 15:04:13 38.3715 39.2033 10.2 -.- 1.4 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.04 14:52:39 39.0318 27.8422 2.3 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 14:51:11 38.9817 27.8602 10.5 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 14:38:45 38.9975 27.8217 13.9 -.- 1.4 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 14:35:20 38.9880 27.8857 4.7 -.- 2.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 14:31:36 36.5188 28.6718 7.6 -.- 3.4 3.2 AKDENIZ İlksel Manisa'da bir deprem daha