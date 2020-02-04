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Son dakika: 'da korkutan ! , Kandilli son depremler...

Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

04.02.2020, 11:56 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020,12:15

Afet ve Acil Yönetim () verilerine göre 'nın Akhisar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem ilçede panik yarattı. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi...

Manisa sallanmaya devam ediyor. AFAD'da yer alan verilere göre saat 11.43'te merkez üssü Akhisar olan ve 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Kandilil Rasathanesi ise depremün büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.02.04 11:45:25  38.9970   27.8637        1.7      -.-  1.6  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.02.04 11:43:15  38.9822   27.8672       10.2      -.-  4.2  4.0   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.02.04 11:33:44  36.9043   29.0110        7.7      -.-  1.7  -.-   TASBASI-DALAMAN (MUGLA)                           İlksel
2020.02.04 11:28:24  38.9888   27.8810       11.1      -.-  1.7  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.02.04 11:19:42  38.9748   27.6088        8.5      -.-  1.3  -.-   SULEYMANKOY-AKHISAR (MANISA)                      İlksel
2020.02.04 11:18:37  39.0997   27.8125        9.1      -.-  2.9  2.8   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.04 11:16:02  38.9958   27.8808        7.3      -.-  1.7  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.02.04 11:15:19  39.0982   27.8185        5.4      -.-  1.6  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.04 11:14:41  39.0873   27.8373        7.1      -.-  1.9  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.04 11:07:39  40.0142   27.0680        6.4      -.-  1.0  -.-   KALBURCU-CAN (CANAKKALE)                          İlksel
2020.02.04 11:03:32  39.0782   27.8145        4.9      -.-  1.2  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.04 10:56:55  39.0083   27.8455        2.8      -.-  2.0  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.02.04 10:33:28  39.0442   27.8568        9.5      -.-  1.8  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.02.04 10:21:37  39.0833   27.7545       10.6      -.-  1.5  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.04 10:21:07  39.0712   27.8252       12.1      -.-  1.5  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.04 10:16:20  39.0460   27.8673        6.5      -.-  1.8  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.02.04 10:09:54  38.9648   27.8567        9.8      -.-  1.3  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
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