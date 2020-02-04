Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Afet ve Acil Yönetim (AFAD) verilerine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem ilçede panik yarattı. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi...

Manisa sallanmaya devam ediyor. AFAD'da yer alan verilere göre saat 11.43'te merkez üssü Akhisar olan ve 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Kandilil Rasathanesi ise depremün büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.02.04 11:45:25 38.9970 27.8637 1.7 -.- 1.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 11:43:15 38.9822 27.8672 10.2 -.- 4.2 4.0 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 11:33:44 36.9043 29.0110 7.7 -.- 1.7 -.- TASBASI-DALAMAN (MUGLA) İlksel 2020.02.04 11:28:24 38.9888 27.8810 11.1 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 11:19:42 38.9748 27.6088 8.5 -.- 1.3 -.- SULEYMANKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 11:18:37 39.0997 27.8125 9.1 -.- 2.9 2.8 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.04 11:16:02 38.9958 27.8808 7.3 -.- 1.7 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 11:15:19 39.0982 27.8185 5.4 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.04 11:14:41 39.0873 27.8373 7.1 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.04 11:07:39 40.0142 27.0680 6.4 -.- 1.0 -.- KALBURCU-CAN (CANAKKALE) İlksel 2020.02.04 11:03:32 39.0782 27.8145 4.9 -.- 1.2 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.04 10:56:55 39.0083 27.8455 2.8 -.- 2.0 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 10:33:28 39.0442 27.8568 9.5 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 10:21:37 39.0833 27.7545 10.6 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.04 10:21:07 39.0712 27.8252 12.1 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.04 10:16:20 39.0460 27.8673 6.5 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 10:09:54 38.9648 27.8567 9.8 -.- 1.3 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

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