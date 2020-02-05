Otomobil almak için çırak oldu şimdi mesleğin son temsilcisi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Şakir Sabancıoğlu, ilerleyen yaşına rağmen günümüzde yok olmaya yüz tutmuş saraçlık mesleğini sürdürüyor.

Osmanlı döneminin önde gelen mesleklerinden olan saraçlık mesleği günümüzde adeta yok olmaya yüz tutuyor. Ulaşımın binek hayvanlarla sağlandığı yıllarda gözde mesleklerden sayılan fakat gelişen teknolojiye karşı direnemeyen meslek, ustalarını birer birer yitirdi. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde mesleğin son erbabı olarak bilinen 71 yaşında Şakir Sabancıoğlu, ilerleyen yaşına rağmen yarım asrı aşkın bir süredir mesleğini sürdürüyor.

