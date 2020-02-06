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Demirci’de eğitime kar tatili

Manisa Demirci’de eğitime kar tatili

06.02.2020, 09:09

’nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi. Demirci ilçe genelinde ilk ve orta lise dereceli okullarımızda eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için 6 Şubat günü eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Demirci Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi. Demirci ilçe genelinde ilk ve orta lise dereceli okullarımızda eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için 6 Şubat 2020 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
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