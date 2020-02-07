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'da direksiyon başında kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü öldü

Manisa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü öldü

07.02.2020, 14:05

'da aracı seyir halindeyken kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü hayatını kaybetti. 112 Acil Sağlık ekibince, Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Çakmak, kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, 20 SF 670 plakalı kamyonun sürücüsü Münir Çakmak (51), aracı seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

Bu esnada kamyon, bir fabrikanın duvarına çarparak durabildi. 112 Acil Sağlık ekibince, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Çakmak, kurtarılamadı.

Münir Çakmak'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

AA

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