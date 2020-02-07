  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Manisa > Son dakika: Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika: 'da 4,0 büyüklüğünde ! , Kandilli son depremler...

Son dakika: Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

07.02.2020, 09:44 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020,10:39

verilerine göre 'nın Akhisar ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. Manisa kent merkezi ve ilçelerinde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre bugün saat 09.31'de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.98 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa kent merkezi ile ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Akhisar'ın kırsal Musalar Mahallesi, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.

2020.02.07 09:38:57  39.0140   27.8633        4.4      -.-  1.8  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.02.07 09:31:34  39.0252   27.8528        9.4      -.-  4.0  3.7   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.02.07 09:19:34  38.2642   38.5997        7.8      -.-  1.8  -.-   PELITLI-(MALATYA)                                 İlksel
2020.02.07 08:53:25  38.3670   39.1070        9.9      -.-  2.0  -.-   KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.02.07 08:52:10  38.3625   39.0755        8.5      -.-  2.0  -.-   DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.02.07 08:49:43  37.8095   27.8657        2.2      -.-  0.9  -.-   TEPECIK-(AYDIN)                                   REVIZE01   (2020.02.07 08:49:52)
2020.02.07 08:36:26  38.3035   39.0525       17.9      -.-  1.5  -.-   DOGANYOL (MALATYA)                                İlksel
2020.02.07 08:36:06  38.9295   27.8780        0.0      -.-  0.9  -.-   HASKOY-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.02.07 08:34:55  39.0012   27.8915        5.3      -.-  1.8  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.02.07 08:24:13  38.9657   27.8773       11.7      -.-  1.7  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           REVIZE01   (2020.02.07 08:24:13)
2020.02.07 08:23:48  38.5325   38.2990        9.5      -.-  2.2  -.-   SINANLI-YAZIHAN (MALATYA)                         İlksel
2020.02.07 08:20:47  38.9817   27.8370        3.6      -.-  1.4  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2020.02.07 07:27:53  39.0098   27.8500        2.1      -.-  1.8  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.02.07 07:25:29  38.9863   27.8525        5.3      -.-  2.6  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.02.07 07:08:44  38.2470   38.8240        6.8      -.-  2.2  -.-   ORMELI-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2020.02.07 06:42:02  39.0680   27.8378       13.4      -.-  1.7  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN