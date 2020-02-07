Son dakika: Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

AFAD verilerine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa kent merkezi ve ilçelerinde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre bugün saat 09.31'de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.98 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa kent merkezi ile ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Akhisar'ın kırsal Musalar Mahallesi, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.

2020.02.07 09:38:57 39.0140 27.8633 4.4 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.07 09:31:34 39.0252 27.8528 9.4 -.- 4.0 3.7 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.07 09:19:34 38.2642 38.5997 7.8 -.- 1.8 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel 2020.02.07 08:53:25 38.3670 39.1070 9.9 -.- 2.0 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.02.07 08:52:10 38.3625 39.0755 8.5 -.- 2.0 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.02.07 08:49:43 37.8095 27.8657 2.2 -.- 0.9 -.- TEPECIK-(AYDIN) REVIZE01 (2020.02.07 08:49:52) 2020.02.07 08:36:26 38.3035 39.0525 17.9 -.- 1.5 -.- DOGANYOL (MALATYA) İlksel 2020.02.07 08:36:06 38.9295 27.8780 0.0 -.- 0.9 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.07 08:34:55 39.0012 27.8915 5.3 -.- 1.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.07 08:24:13 38.9657 27.8773 11.7 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.02.07 08:24:13) 2020.02.07 08:23:48 38.5325 38.2990 9.5 -.- 2.2 -.- SINANLI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2020.02.07 08:20:47 38.9817 27.8370 3.6 -.- 1.4 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.07 07:27:53 39.0098 27.8500 2.1 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.07 07:25:29 38.9863 27.8525 5.3 -.- 2.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.07 07:08:44 38.2470 38.8240 6.8 -.- 2.2 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.02.07 06:42:02 39.0680 27.8378 13.4 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel