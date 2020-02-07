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Temel kazısında korkutan kaza

Temel kazısında korkutan kaza
Giriş Tarihi: 7.2.2020

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akmescit Mahallesi'nde yeni inşaat temeli kazımı sırasında kepçecinin yan binanın temeline fazla girmesiyle birlikte çatırdayan 4 katlı binada büyük hasar meydana geldi.

Çatırdamalarla birlikte apartman sakinleri evlerinden kendilerini güçlükle sokağa atabildi. Facianın eşiğinden dönülen binada oturanlar tahliye edildi. 15 kişilik aileler bölgedeki pansiyonlara yerleştirildi. Manisa Valiliği meydana gelen olay ilgili soruşturma başlattı.

SERKAN ÖZCAN

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