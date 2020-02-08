Karabağlar sokaklarında adım atmak mümkün değil

İzmir Karabağlar'da haftalardır süren altyapı çalışması vatandaşları çileden çıkarttı. Çukurların üzerine kapatılan toprak yağışlı havada çamura dönerken, sokaktan geçen araçlar nedeniyle çökmeler meydana geldi.

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İzmir Karabağlar'da haftalardır süren altyapı çalışması vatandaşları çileden çıkarttı. Çalışmalardan dolayı suların da kesik olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Belediye yetkilileri gelip şu İzmir'in sokaklarının halini görsün. Hadi çalışma yaptın, bitti, neden yollarımız hala asfaltlanmadı, neden sokaklarımız köstebek yuvası gibi?" dedi.

Bahçelievler mahallesi 510 Sokak'ta haftalar önce Büyükşehir'e bağlı İZSU ekipleri kazı çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kazılan sokaklardaki çukurlar toprakla örtüldü. Çukurların üzerine kapatılan toprak yağışlı havada çamura dönerken, sokaktan geçen araçlar nedeniyle çökmeler meydana geldi.