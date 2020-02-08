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Kayganlaşan yol getirdi: 2 kişi yaralandı

Kayganlaşan yol kaza getirdi: 2 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 8.2.2020

Manisa'nın Kula ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yol, kazaları da beraberinde getirdi. İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde bir araç tarlaya uçtu. O araca yardım etmek isteyen bir araca da, başka bir araç çarptı. Toplamda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücüler Sinan K. ile Şenol M. yaralandı.

BATUHAN ULU

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