Manisa'nın Kula ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yol, kazaları da beraberinde getirdi. İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde bir araç tarlaya uçtu. O araca yardım etmek isteyen bir araca da, başka bir araç çarptı. Toplamda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücüler Sinan K. ile Şenol M. yaralandı.
BATUHAN ULU
Kayganlaşan yol kaza getirdi: 2 kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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