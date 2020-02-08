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Kedi besleyen kadına darp

Kedi besleyen kadına darp
Giriş Tarihi: 8.2.2020
Manisa'da 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Emel Kekici, beslediği sokak kedisi nedeniyle tartıştığı komşuları V.T. ile eşi H.T. tarafından darp edildiğini öne sürerek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Evde bulunan iki çocuğunun da darp edildiğini iddia eden Kekici, "Bu bir vicdansızlık, hem ben, hem çocuklarım hem de kedi darp edildi" dedi.

NERMİN UÇTU
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