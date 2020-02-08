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'da 3,8 büyüklüğünde | Son depremler

Manisa'da 3,8 büyüklüğünde deprem | Son depremler

08.02.2020, 07:34

Kandilli'den gelen bilgilere göre 'nın Kırkağaç ilçesinde 3.7 büyüklüğünde  meydana geldi. Kandilli daha sonra depremin büyüklüğünü 3.8 olarak revize etti.

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 04.45'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.5 km olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.45'te meydana gelen deprem, 10,93 kilometre derinde kaydedildi.

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