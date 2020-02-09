Cep telefonu elinde bomba gibi patladı

Manısa'da teknik servise arızalı olduğu için getirilen cep telefonu, tamir etmek isteyen telefon bayi çalışanı Yusuf Gülçimen'in elinde patladı. Bir anda alev alan telefonu elinden yere atan teknik servis görevlisi büyük korku yaşadı.

NERMİN UÇTU