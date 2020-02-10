Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İhsan Avcı (61) yönetimindeki 14 AAB 376 kamyonet, İzmir-İstanbul Otoyolu Saruhanlı ilçesi geçişinde, D.A'nın (34) kullandığı 34 BD 4972 plakalı tıra arkadan çarptı.
FECİ KAZA
Kamyonette bulunan sürücünün eşi Ayşe Avcı (50) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan kamyonet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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