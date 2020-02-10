  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Manisa > Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

10.02.2020, 23:13

'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İhsan Avcı (61) yönetimindeki 14 AAB 376 kamyonet, İzmir-İstanbul Otoyolu Saruhanlı ilçesi geçişinde, D.A'nın (34) kullandığı 34 BD 4972 plakalı tıra arkadan çarptı.

FECİ KAZA

Kamyonette bulunan sürücünün eşi Ayşe Avcı (50) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan kamyonet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN