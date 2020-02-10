Manisa’dan Düzce’ye kütüphane hattı

MANİSA Her Yerde Okuyor MANEP 2023 Projesi ve Etwinning Projesi kapsamında 7. kütüphane Düzce Merkez Gürcüçiflik Köyü Perihan Tulan İlköğretim Okulu'nda kuruldu. Proje koordinatörleri Şehitleri Ortaokulu Türkçe Öğretmenleri Gönül Kovan Gürakan ve Alpaslan Yılmaz Gürakan "Bir Kitap da Benden Olsun" etwinning projesi kapsamında toplanan 4 bin kitabı Düzce'ye göndererek kütüphane kurulmasını sağladı.

CÜNEYT HASÇELİK