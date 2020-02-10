Temel kazısında iki binada kayma yaşandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında yandaki iki binanın temeli kaydı. 2 bina güçlendirme yapılmak üzere tahliye edildi, mahalleli tedirgin

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesindeki bir apartman inşaatının temel kazısı sırasında, yan tarafındaki iki binanın temeli kaydı. Bina sakinleri tahliye edilirken, güçlendirme çalışması sonrasında istinat duvarı örüleceği, betonla temeli güçlendirilecek binaların kullanılabilir hale getirileceği ifade edildi. Buna rağmen mahalle sakinleri, binaların temelinin kayarak devrilmesinin endişesini yaşadıklarını söyledi.



SU BORUSU PATLADI

AKMESCİT mahallesi 4117 Sokak'ta yapılacak bir apartman inşaatının temel kazısı için kepçeyle çalışma yapıldı. Kepçenin girdiği alanın iki yanındaki biri 5, diğeri 3 katlı iki binanın temelinde kayma oldu. Bina sakinleri korkuyla dışarı çıkarken, her iki binanın girişindeki doğal gaz ve su borusu hasar gördü. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin önlem aldığı iki binadan tahliye edilen 22 kişi, çevredeki oteller ile Yunusemre Belediyesi'ne ait misafirhanelere yerleştirildi.



YA ÜZERİMİZE YIKILIRSA...

MAHALLE sakinlerinden 2 çocuk babası Niyazi Terzi (65), "Hepimiz tedirginiz. İnşallah büyük bir felakete yol açılmadan sorun çözülür" dedi. 1 çocuk babası Ali Çırak (39) ise, "Tahliye edilen binanın karşısında oturuyoruz. Temeli kayan binanın üzerimize yıkılmasından korkuyoruz" dedi.