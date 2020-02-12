‘Made in Manisa’ sahiplerini buldu

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin düzenlediği Made in Manisa ödül töreni İzmir Kaya Termal Otel'de yapıldı. Ödül gecesine Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa CBÜ Rektörü Ahmet Ataç, Manisa OSB Başkanı Sait Türek, Zorlu Holding Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Elginkan Holding Başkanı Gaye Akçen, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Gökçen Kaya ve İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio katıldı.

ÖNEMLİ ÜRETİM ÜSSÜ

Başkan Türek, önemli bir üretim üssüne sahip olduklarını belirterek, "Bölge olarak çalışmalarımızı sürdürürken güçlü firmalarımızın başarılı yatırım ve faaliyetleri ile de gurur duyduk. Bölgemiz 2020 yılından itibaren Teknoloji Odaklı ve Girişimci Dostu bir OSB olacak" dedi. Manisa OSB'nin sanayicileri, görkemli ödül töreninde ihracat, istihdam ve üretim ile sosyal sorumluluk, kültür sanat ve eğitim alanlarında ödül aldılar.

CÜNEYT HASÇELİK