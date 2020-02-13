Yesim’in kasabına artık Nazike gidiyor

Manisa'daki kasap dükkanına her gün gelip, verilen eti yiyen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle kısa sürede sevilen 'Yeşim' adlı kedinin ölümünden sonra bu kez iş yerine 'Nazike' isimli sokak köpeği gelmeye başladı.

ÖLÜMÜ ÇOK ÜZDÜ

'Nazike' hem iş yeri sahibi İkram Korkmazer'in (49), hem de mahallelinin sevgisini kazandı. Turgutlu'da her gün, İkram Korkmazer'in işlettiği kasap dükkanına gelip et reyonunun önünde bekleyen 'Yeşim' adlı kedi, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerin ardından çok sevilmiş ve konuşulmuştu. 'Yeşim'in 2019'da ölümünün ardından iş yeri sahibi Korkmazer de büyük üzüntü yaşarken, bu sırada bir sokak köpeği kasap dükkanına gelmeye başladı. 'Nazike' adı verilen köpek de sokak kedisi Yeşim gibi her sabah kasap dükkanı açılır açılmaz, kapının önünde Korkmazer'in vereceği eti bekliyor.