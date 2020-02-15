Akhisar’da defineciler suçüstü yakalandı

Akhisar’da kaçak kazı yaparak tarihi eser arayan 4 kişi suçüstü yakalandı. Akhisar’ın Yenidoğan Mahallesi'nde şüpheliler Keklik Tepe mevkiinde 6 metre kazdığı alanda suç aletleri ile birlikte Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekipleri tarafından olay yerinde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yenidoğan Mahallesi Keklik Tepe mevkiinde bugün saat 16.00 sıralarında 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Suçüstü yakalanan şüpheliler A.E. (35), H.İ.Ç. (52), H.K. (54) ve O.A. (57) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten dolayı gözaltına alındı.



Kaçak kazı yapılan yerde, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet fener, 2 adet merdiven, 1 adet kürek, 1 adet kova ve muhtelif elektrik kablosu suç aleti ele geçirildiği bildirildi. Kazı alanında 1 buçuk metre genişliğinde ve 6 metre derinliğinde çukur tespit edilirken, şüpheliler ifadelerinin alınmalarını müteakip nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

İHA