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Genel cerrahtan avcılık kitabı

Genel cerrahtan avcılık kitabı
Giriş Tarihi: 15.2.2020

Manisa'da 8 Eylül Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erdem Nalbant, 7-8 yaşlarında başlayan avcılık tutkusunu, doğa sevgisi ile harmanlayarak kitap yazdı. Dr. Nalbant'ın 216 sayfalık 'Hekimlik ve avcılık' kitabı bin adet basıldı. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Nalbant, "20 yıllık hekimim ama aynı zamanda 40 yıllık avcıyım. Avcılık bir yaşam tarzı, bir gelenektir. Bunu sürdürüyorum. Kitabımda hekimlerle avcıları bağdaştırdığım yerler de var. 12 yıllık emeğimi kitaba dönüştürdüm" dedi.

'DİKİLİ AĞACINIZ OLACAK'
Ege Orman Vakfı ile yaptığı protokolle kitabın gelirini Ege Orman Vakfı'na bağışladığını anlatan Dr. Nalbant, "Elde edilecek gelirle 500 fidanlık bir koruluk oluşturulacak. Avcılık yasal bir durumdur. Biz avımızı kanunla yapıyoruz. Avcılık tartışılabilir, ama ben bir geleneği sürdürüyorum. Benim hedefim hayvan vurmak değil, doğada bulunmak" dedi.

NERMİN UÇTU

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