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Park halindeki otomobil yandı

Park halindeki otomobil yandı

15.02.2020, 13:24 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020,13:24

Otomobil, bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu, kullanılamaz hale geldi. 'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç, kullanılmaz hale geldi.



İzmir- Ankara karayolu üzeri Derbent Mahallesi mevkisindeki bir restoranın otoparkında park halinde bulunan Rafet Avkan'a ait 45 ZB 3242 plakalı otomobil, dün saat 19.45'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını görenler itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Tamamen yanan otomobil, kullanılmaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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