Riskli 29 eğitim binası yıkılacak

Depremle sarsılan Manisa'da, 'deprem tahkik raporları' sonucunda risk taşıdığı belirlenen 29 eğitim binasının yıkımına karar verildi. Okullar hemen tahliye edilirken, yıkım işlemleri de en kısa zamanda yapılacak. Manisa Valiliği, kentte depreme dayanıklı olmayan 29 okulun yıkılacağını duyurdu. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentin deprem faylarının üzerinde yer aldığı belirtildi ve eğitim binalarının güvenliğine dikkat çekildi. 252 bin öğrencinin eğitim gördüğü Manisa'da hazırlanan deprem tahkik raporlarında 29 binanın eğitime uygun olmadığı belirtildi.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Akhisar'da 3, Gölmarmara'da 1, Gördes'te 1,Kırkağaç'ta 3, Kula'da 1, Salihli'de 3, Saruhanlı'da 4, Soma'da 1, Selendi'de 1, Turgutlu'da 5, Yunusemre'de 5 okuldaki öğrenciler tahliye edilecek ve yıkılacak. Manisa Valiliği'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Eğitim öğretim sürecinin aksamaması için tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince gerekli planlama yapılmış ve bütün tedbirler alındı."

NERMİN UÇTU