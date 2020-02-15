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Ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

15.02.2020, 17:06

’nın Kula ilçesinde nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs tipi ticari araç şarampole devrilirken kazada 5 kişi yaralandı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs tipi ticari araç şarampole devrilirken kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Yurtbaşı Mahallesi civarında medyana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Serdar A. (40) idaresindeki 43 AAG 477 plakalı transit, Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kara yolu üzerinde savrulan araç, yol kenarındaki şarampole devrilerek durabildi.



Kazada transit sürücüsü Serdar A. ile araç içerisinde bulunan Zekiye A. (35), Fadime A. (7), Furkan A. (4) ve Hacer T. (54) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine gelen yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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